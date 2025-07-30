Носок Майкла Джексона с концерта во Франции продали почти за 600 тыс рублей

В рамках аукциона со второй попытки единственный уцелевший носок певца Майкла Джексона, в котором он исполнил знаменитую «лунную дорожку» во Франции в 1997 году, ушел с молотка за 6200 евро, пишет РИА Новости . В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 30 июля 2025 года, это 588690 рублей.

30 июля состоялся второй тур аукциона, в рамках которого носок Джексона все-таки нашел нового владельца. Стартовая цена лота начиналась с 2500 тысяч евро. В пересчете на российские деньги по курсу от 30 июля 2025 года, это 237375 тысяч рублей. В итоге лот забрали за 6200 евро.

Кто стал новым владельцем носка, не уточняется. Первый тур аукциона состоялся 21 июля, но в этот день предмет гардероба знаменитого певца никого не заинтересовал.

Майкл Джексон выступал в проданном носке в турне HIStory World Tour. Именно в нем на сцене Ниццы 27 июня 1997 года он исполнил знаменитую «лунную дорожку». Носки артиста тогда были хорошо видны зрителям. После концерта носок Джексона нашел работник сцены. О судьбе второго носка ничего не известно.