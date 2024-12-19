Ногинское творческое объединение завоевало награду на Международном конкурсе

Творческое объединение из Богородского округа «PRO Театр» и его руководителя Ирину Львовну Климову отметили на Международном конкурсе-фестивале «Китайская мудрость». Коллектив удостоен Диплома Лауреата 2 степени в номинации «Театр» за музыкальный спектакль «В лесу прифронтовом», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это достижение является подтверждением высокого уровня мастерства и профессионализма творческой команды.

Музыкальный спектакль «В лесу прифронтовом» основан на музыкальном и поэтическом материале, написанном в годы Великой отечественной войны.

Тема песен Великой Отечественной войны придали героико-романтическую окраску спектаклю.

Жизненная достоверность характеров и положений, сочетание патетики и юмора, мелодическая яркость многих музыкальных номеров сделали этот спектакль незабываемым. Любимые военные песни — «В лесу прифронтовом», «Тёмная ночь», «В землянке», «Огонёк», «Катюша», «Эх, дороги», «Журавли» «День Победы» — придали ткани повествования особую атмосферность и душевную теплоту.

Спектакль «В лесу прифронтовом» прост для понимания, рассказан доступным языком и максимально актуален именно сейчас, когда идёт Специальная военная операция.

Спектакль — неоднократный победитель международных конкурсов, таких как III Международный конкурс-премия искусств «Воплощение мастерства», II Международный конкурс-фестиваль «Открытое Сердце» в сфере культуры Российской Федерации, Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, Международный конкурс-фестиваль в области культуры «АЛЫЕ ПАРУСА 2024», «Международный конкурс 15 стран Мира» от Жар-Птицы России («PRO Театр» и руководитель объединения Климова Ирина Львовна были занесены в Красную Книгу «БУДУЩЕЕ РОССИИ» — в книгу попадают все участники, которые заняли 1 места и гран-при в данном конкурсе).

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