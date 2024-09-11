«Ночные волки» привезли в Долгопрудный икону Александра Невского

В Долгопрудный, в Преображенский храм, привезена икона благоверного Великого князя Александра Невского. Икону доставили моторизированным крестным ходом «Путь Александра», в котором приняли участие мотоциклисты клуба «Ночные Волки», сообщили в пресс-службе местной администрации.

«12 сентября — день почитания святого благоверного князя Александра Невского. Поэтому каждый год, к этой дате, на протяжении уже 12 лет мы привозим эту икону в Долгопрудный, который становится финальной точкой нашего моторизированного крестного хода, — рассказал председатель Долгопрудненского мотоклуба „Ночные волки“ Вячеслав Стегалов. — А в этом году еще и исполняется 300 лет со дня перенесения из Владимира в Санкт-Петербург мощей святого. Так что икона, написанная с благословения Патриарха Московского и всея Руси, пробудет в нашем храме до конца недели».

В память святого в Преображенском храме прошла Божественная литургия.

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