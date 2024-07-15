«Ночь в парке» состоится в Видном 20 июля

«В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье» до конца летнего сезона 2024 года в наших парках пройдут еще более 25 крупных мероприятий. Следующим масштабным событием в наших парках станет акция «Ночь в парке», ее мы проведем в Центральном городском парке 20 июля. Приглашаем всех присоединиться в этот теплый летний вечер к нам и получить массу незабываемых эмоций», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимира Каширина.

В пресс-службе добавили, что в рамках акции в этот вечер в Центральном парке проведут выставку репродукций картин, ярмарку «Видные мастера», мастер-класс по танцам. Для гостей также будут организованы интерактивная зона на для съемки видео «Неоновая ночь», лаундж-зона и интерактивная программа «Голос улиц», а также многое другое. Завершением мероприятия станет пенная дискотека.

«Ночь в парке» в Центральном городском парке Видного пройдёт 20 июля 2024 года, мероприятие стартует в 19:00. Вход свободный.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.