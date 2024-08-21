«Ночь кино» пройдет в Ступине в субботу

В эту субботу, 24 августа, Ступино присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», сообщили в администрации городского округа.

Выбор фильмов для показа не случаен. Каждый из них — это настоящее событие в мире российского кино. Драматическая история о создании легендарного самолета в фильме «Воздух», фантастическая комедия «Сто лет тому вперед», переносящая зрителя в будущее, и семейный фильм «По щучьему велению» — все эти картины найдут своего зрителя.

Фильмы будут демонстрироваться на двух открытых площадках: на площади перед Домом культуры «Металлург» и на малой сцене в парке культуры и отдыха имени Николая Островского. Начало показов в 20:00.

Выбор локаций позволит каждому найти удобное место для просмотра и насладиться просмотром любимых фильмов под открытым небом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.