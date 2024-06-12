Нюша возобновила выступления на корпоративах на фоне развода и выхода из декрета

Российская певица Нюша возобновила выступления на корпоративах на фоне развода и выхода из декрета. Согласно райдеру, цена на выступление исполнительницы не изменилась с 2018 года и составляет 3 млн рублей, сообщает SHOT .

Певица не стал повышать цены на свое выступление после декрета. В 2018 году Анна Шурочкина в браке с бизнесменом Игорем Сивовым родила дочь Серафиму-Симбу, а в декабре 2021 года — сына.

В настоящее время Нюша продолжает творческую карьеру. По ее словам, артистка оставила детей с папой в Дубае, а «если очень соскучится, то может прилететь».

За 3 млн рублей можно потанцевать под хиты «Выше», «Выбирать чудо» и «Наедине». При этом в гримерке должен быть виски или коньяк с выдержкой не менее 18 лет. Питание Нюша и музыканты покупают лично, поэтому необходимы суточные в размере около 19 тыс. рублей для певицы, а для музыкального коллектива — 9,5 тыс. рублей.

Ранее 33-летняя певица Нюша пришла на премию RU TV в откровенном наряде. Для мероприятия артистка выбрала белый укороченный топ с кристаллами и стразами, а также шелковую юбку длины макси.