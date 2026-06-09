Нижний Новгород примет проект «Театральный поезд» 14 и 15 июня

сегодня в 12:52

8 постановок на площадках Нижнего Новгорода в рамках «Театрального поезда»

Проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. Его реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В здании Московского вокзала покажут фрагменты музыкально-поэтического спектакля «Вертинский» (6+) Центра театрального мастерства. Показы пройдут 14 июня в 13:00 и 16:00, а также 15 июня в 10:00, 12:00 и 16:00.

На Большой Покровской 15 июня в 15:00 Альметьевский уличный театр «Легкие крылья» представит спектакль «Восточный экспресс» (0+).

В программе также заявлены «Воробьишко» (6+) Казанского ТЮЗа, «Бедная Лиза» (12+) Ульяновского драмтеатра имени И. А. Гончарова, «Где родина моя?» (12+) Альметьевского татарского драмтеатра, «Муха-цокотуха» (0+) театра кукол из Набережных Челнов, «Зайкина избушка» (6+) Ульяновского театра кукол и «Волшебная дудочка» (6+) театра кукол из Йошкар-Олы.

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