Нижегородцы одни из первых в стране увидели премьеру «Звезды в Сибири»

Нижний Новгород стал одним из первых городов в стране, где прошла премьера новогодней комедии «Звезды в Сибири». Фильм представил продюсер и исполнитель одной из главных ролей — Сергей Светлаков, сообщает pravda-nn.ru .

«Звезды в Сибири» — это комедия, в которой знаменитые комики, певцы и актеры исполнили себя самих. В преддверии Нового года к атмосфере праздника присоединились Дмитрий Маликов, Ольга Бузова, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Дмитрий Брекоткин.

Зрители тепло встречали Светлакова. Он поделился, почему выбрал Нижний Новгород для премьеры фильма и рассказал о самом процессе съемок.

Он поделился, что премьера уже состоялась в Москве, после чего каждый артист выбрал город для дальнейших показов. Светлаков сделал выбор в пользу Нижнего, потому что не был здесь 10 лет и очень хотел вернуться. Он рассказал, что раньше жил здесь месяц и восхищен изменениями города. Он отметил набережные, Пакгаузы и новую ледовую арену.

Светлаков рассказал, что фильм основан на реальных событиях, хотя показано в нем все в утрированном виде. В итоге получилась трогательная и комичная история, в которой звезды забывают о своей известности и показывают простоту, доброту и человечность.