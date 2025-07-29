Нижегородская актриса Бочкарева раскрыла детали второго сезона сериала «Букины»

Культовый сериал о семье Букиных вернулся на экраны ТНТ с новым сезоном (16+). Как сообщили актрисы из Нижнего Новгорода, участвующие в проекте, создатели второго сезона немного изменили сюжетную линию, сообщает pravda-nn.ru .

Согласно новой истории, персонажи возвращаются в свою знаменитую двухэтажную квартиру, покинув прежнее жилище. Несмотря на то, что обстановка кажется знакомой, персонажи заметно изменились за прошедшее время. Гена стал больше внимания уделять здоровью, у Даши проявились новые способности, а Рома не только женился, но и скоро станет отцом. Теперь под одной крышей проживают две семьи, что создает еще больше комичных ситуаций.

В продолжении истории снялись Виктор Логинов, Александр Якин, Альбина Кабалина и Кирилл Кондратов. Также к своей роли вернулась нижегородская актриса Наталья Бочкарева, которая рассказала о своих впечатлениях от работы над новым сезоном.

«Это та самая квартира, та самая команда! Съемки второго сезона — это просто машина времени. Мы на площадке радовались, как дети, и очень хотим подарить это чувство зрителям. Если скучали — милости просим», — рассказала Бочкарева.

В новом сезоне «Букиных» появится еще одна актриса из Нижегородской области — Ксения Непотребная, которая родилась в городе Саров.

Говоря о своем родном городе, Ксения призналась, что Саров для нее является домом, к которому она испытывает глубокую привязанность. Актриса упомянула, что особенно ценит прогулки по местной улице, ведущей к лесу, где всегда находит умиротворение. По ее словам, они с мужем приезжают в Саров именно за спокойствием и, конечно, чтобы провести время с родителями.

Непотребная убеждена, что сериал «Букины» — отличный выбор для тех, кто хочет отвлечься от серьезных размышлений, политических событий и просто отдохнуть.