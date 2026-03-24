«Никто не извинялся»: Лена Катина заявила, что не обсуждала конфликт с Волковой

Катина — о конфликте с Волковой: мы его не разрешали, никто не извинялся

Солистка «Тату» Лена Катина рассказала, что после давнего конфликта с Юлией Волковой стороны не обсуждали разногласия и не приносили друг другу извинений, сообщает kp.ru .

По словам Катиной, после долгого перерыва артистки смогли наладить общение, однако к прежнему конфликту возвращаться не стали.

«Что касается конфликта, мы его не разрешали, мне кажется, что мы просто посмотрели друг в друга в глаза и как-то приняли это. Никто не извинялся», — поделилась она.

Певица отметила, что за годы разлуки обе повзрослели и переосмыслили многое. Сейчас их связывают теплые человеческие отношения, которые сложно отнести к категории крепкой дружбы или исключительно рабочему формату.

«Нас многое связывает, и, конечно, у нас с ней теплые отношения. Назвать это не дружбой сложно, назвать это супердружбой тоже сложно. У нас просто очень хорошие человеческие отношения», — добавила певица.

Катина уточнила, что идея воссоединения возникла не сразу. Сначала поклонники долго просили о возвращении дуэта, затем команды артисток получили предложение о совместной работе. После встречи и обсуждения деталей певицы решили попробовать снова выступать вместе, не загадывая, как долго продлится союз.

Группа «Тату» объявила о воссоединении спустя 14 лет летом 2025 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.