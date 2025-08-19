Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о разводе спустя 8 лет брака

В Сети появились слухи, что певец Никита Пресняков решил развестись со своей женой. Супруга артиста Алена Краснова вышла на связь с подписчиками в соцсетях и подтвердила информацию, назвав причину распада семьи, пишет SHOT .

«Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — сообщила Краснова.

По словам Красновой, супруги долго думали и взвешивали все варианты, чтобы принять окончательное решение и отпустив друг друга, пожелав счастья.

Роман Преснякова-младшего с Аленой Красновой начался в 2014 году после знакомства на соседних дачных участках. Спустя три года пара официально оформила отношения в элитном подмосковном Дворце бракосочетания в Барвихе.

Пышное празднование состоялось в банкетном комплексе «Жаворонки», где собралось около двухсот гостей. Среди приглашенных были замечены все члены звездной семьи: бабушка жениха Алла Пугачева с Максимом Галкиным*, мать Кристина Орбакайте, отец с супругой Натальей Подольской, а также Филипп Киркоров.

В настоящее время Никита Пресняков проживает в Соединенных Штатах, где зарабатывает на жизнь исполнением кавер-версий песен российских исполнителей.

*Признан иноагентом в России.