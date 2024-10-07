Никита Михалков посмотрел спекталь театра «ШЭСТ» в Жуковском

Актеры театра «Шэст» представили мини-спектакль по одноименному произведению Сергея Михалкова «Зайка-зазнайка» в рамках открытия нового творческого пространства для юных артистов. Новое театральное пространство открыли в Жуковском 5 октября, в День учителя, на базе новой школы, которую построили благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект по созданию и развитию школьных театров реализован по инициативе народного артиста России, председателя Попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей Никиты Михалкова, который лично принял участие в торжественном мероприятии.

«С огромной радостью поздравляю вас, ребята, с замечательным спектаклем по мотивам сказки моего отца. Я рад, что Национальный фонд поддержки правообладателей инициировал идею создания проекта Школьных театров, и важно, что проект получил поддержку Министерства культуры. Ведь одно дело, когда на „Тавриде“ в одном месте собирают талантливых и способных, а другое дело, когда у каждого ребенка есть возможность раскрыть свой талант на своей малой родине. Развитие культуры, искусства, промышленности, медицины должны распространяться по всей стране, и важно делать все необходимое, чтобы это стало максимально доступным», — сказал народный артист России Никита Михалков.

Отметим, что на новой театральной сцене будут заниматься ребята из двух местных коллективов. Театр школы № 10 «Вдохновение», которым руководит учитель русского языка и литературы Галина Точилова, открылся всего два года назад и насчитывает более 250 юных актеров. Кроме того, сюда переедет «Школьный экспериментальный студийный театр», в котором под руководством Елены Жихаревой занимаются более 350 детей. «ШЭСТ» в этом году празднует свое 30-летие, на его счету награды в международных и всероссийских фестивалях-конкурсах, золото, серебро и две бронзы Всероссийских Дельфийских игр.

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