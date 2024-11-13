Никакого секрета нет: Анжелика Варум рассказала о долгом браке с Агутиным

Певица Анжелика Варум впервые за несколько месяцев вышла в свет и рассказала о своем 30-летнем браке с Леонидом Агутиным, сообщает сайт MK.Ru .

«Есть только потребность друг в друге. Если эта потребность есть, то будет все хорошо. Нет нужды — нет брака. Все очень просто. Никаких других секретов у меня нет», — сказала Анжелика Варум.

За день до этого Агутин заявил, что до сих пор пользуется большим успехом у многочисленных поклонниц. Варум отметила, что в их возрасте уже «не рефлексируешь на такие вещи».

Кроме того, певица поделилась с журналистами информацией о своей дочке Елизавете, которая сейчас живет в США. Девушка увлекается музыкой, а Анжелике очень хочется, чтобы она состоялась в профессии.

При этом звезда не настаивает, чтобы дочь подарила ей внуков: по ее мнению, Елизавета должна сама определиться с этим вопросом.