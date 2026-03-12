Никакого «Рэмбо»: в России могут массово запретить иностранные фильмы
Депутат Госдумы Евгений Марченко собирается внести законопроект об ограничении предоставления прокатного удостоверения зарубежным кино, которые создают оскорбительные стереотипные образы жителей РФ. Также под запрет попадут и другие картины, сообщает ТАСС со ссылкой на полученный текст документа.
Ограничения могут быть введены против фильмов, в которых есть дискредитация РФ, Советского Союза и отечественной армии. Марченко хочет изменить закон «О государственной поддержке кинематографии России».
По словам народного избранника, подразумеваются фильмы, в которых есть ложные стереотипы, унижающие достоинство россиян. Если законопроект примут, такие картины не получат прокатные удостоверения.
Марченко в качестве примера привел «Рэмбо». В нем продемонстрировано «жестокое и бесчеловечное» отношение солдат СССР по отношению к мирным жителям. Еще там показано, что Рэмбо сам уничтожил военный гарнизон Советского Союза. Это тоже неправда.
