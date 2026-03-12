Никакого «Рэмбо»: в России могут массово запретить иностранные фильмы

В Госдуме хотят запретить фильмы с обидными стереотипами о России и СССР

Депутат Госдумы Евгений Марченко собирается внести законопроект об ограничении предоставления прокатного удостоверения зарубежным кино, которые создают оскорбительные стереотипные образы жителей РФ. Также под запрет попадут и другие картины, сообщает ТАСС со ссылкой на полученный текст документа.

Ограничения могут быть введены против фильмов, в которых есть дискредитация РФ, Советского Союза и отечественной армии. Марченко хочет изменить закон «О государственной поддержке кинематографии России».

По словам народного избранника, подразумеваются фильмы, в которых есть ложные стереотипы, унижающие достоинство россиян. Если законопроект примут, такие картины не получат прокатные удостоверения.

Марченко в качестве примера привел «Рэмбо». В нем продемонстрировано «жестокое и бесчеловечное» отношение солдат СССР по отношению к мирным жителям. Еще там показано, что Рэмбо сам уничтожил военный гарнизон Советского Союза. Это тоже неправда.

