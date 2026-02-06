Нидерланды вернули Египту незаконно вывезенный артефакт возрастом 3,5 тыс лет

Нидерланды передали Египту скульптуру возрастом 3,5 тыс. лет, которая была ранее незаконно вывезена из страны. Как сообщает агентство Reuters, этот артефакт был похищен более 10 лет назад, пишет Сноб .

Скульптуру случайно обнаружили в 2022 году на ярмарке в городе Маастрихт. Галерея, купившая артефакт, заподозрила неладное относительно его происхождения и обратилась к властям для проведения проверки.

Последовавшее расследование, проведенное нидерландской полицией и инспекцией по культурному наследию, завершилось в 2025 году. Его результаты подтвердили, что бюст был вывезен из Египта в 2011 году на фоне возникших беспорядков.

Специалисты предполагают, что скульптура была создана в Луксоре. Она изображает высокопоставленного чиновника эпохи фараона Тутмоса III, жившего примерно с 1479 по 1425 год до нашей эры.

Министр культуры Нидерландов Гуке Моэс подчеркнул приверженность своей страны политике возвращения предметов, не принадлежащих ей. Посол Египта в Нидерландах Эмад Ханна заверил, что его страна предпринимает активные шаги по отслеживанию артефактов, появляющихся на аукционах и выставках.

«Для нас это очень важно с точки зрения туризма и экономики», — заключил он.

