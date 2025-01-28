НХП Подмосковья участвуют в выставке «Уникальная Россия»

С 23 января по 9 февраля в Гостином дворе, г. Москва, проходит V художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия», участие в которой принимают художники, мастера и дизайнеры со всей страны. От Московской области в выставке принимают участие представителя народных художественных промыслов региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Это самая крупная в нашей стране выставка традиционных искусств, которая за четыре года своего существования уже успела стать площадкой, транслирующей смыслы народного искусства и традиционные ценности российской культуры.

Выставка «Уникальная Россия» формирует культурный код страны, способствует повышению туристической привлекательности России, помогая создавать благоприятный инвестиционный климат и возможности выхода отечественной продукции на международные рынки.

В этом году в работе выставки принимают участие мастера народных промыслов из более чем 70 регионов России. Кроме того, запланирована международная программа совместно с представителями стран БРИКС+ и других дружественных стран.

В рамках выставки-форума в 2025 году будут отмечаться значимые юбилеи, связанные с народными художественными промыслами: 230 лет Федоскинской лаковой миниатюре, 230 лет Павлопосадскому платку, 200 лет Жостовской росписи подносов, 135 лет первой Матрешке. Произведения искусства этих народных художественных промыслов широко известны во всем мире и уже стали символами России.

Также запланирована обширная культурно-просветительская программа: фестивали, форумы, показы дизайнерских коллекций одежды, концерты творческих коллективов, международные мероприятия с участием посольств зарубежных стран.

Выставка-форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства финансов РФ, министерства культуры РФ, министерства иностранных дел РФ, Федерального агентства по делам национальностей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.