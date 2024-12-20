Невеста Аршавина показала фото с маленькой дочкой

На кадрах Аршавин запечатлен в профиль. Футболист сидит на полу, а на руках держит маленькую дочку. Ее лицо закрыто картинкой в виде белого сердца. На диване можно заметить маленького коричневого пса.

«Идеально», — подписала фото Петрушина.

Пара впервые появилась на публике в июне. Почти сразу стало известно, что избранница футболиста ждет ребенка. В ноябре поползли слухи, что Аршавин и Петрушина помолвлены — поклонники заметили кольцо на пальце женщины.

В том же месяце футболист впервые прокомментировал прибавление в семье, а также удивил еще одной новостью. Оказалось, что у Аршавина есть внебрачный наследник. По его словам, мать ребенка не вписала отца в свидетельство о рождении и воспитывает наследника сама.

Аршавину 43 года, у него есть шестеро детей от четырех разных женщин. Спортсмен бросил телеведущую Юлию Барановскую с тремя детьми и ушел к журналистке Алисе Казьминой, которая также родила ему дочь. Однако в 2019 году пара со скандалом рассталась.

В материале РИАМО читайте о бывшей жене Аршавина Алисе, ее проблемах со здоровьем и о нынешнем ее состоянии.