Неуважение к госсимволу: жест Галкина* с флагом Украины вызвал скандал в Израиле

Министерство национальной безопасности Израиля проверяет юмориста Максима Галкина* на неуважение к государственному символу страны из-за его поведения с флагами, сообщает Mash .

Инцидент произошел в начале ноября на концерте в Петах-Тикве. На опубликованных кадрах видно, как в финале концерта комик радостно берет украинский флаг у одного из зрителей и полностью накрывает им израильский.

Израильские общественники выразили недовольство по поводу жеста Галкина*, увидев в нем намек на порабощение и оккупацию. Они посчитали, что юморист унизил национальный символ страны. В связи с этим общественники направили обращение в МИД и министерство национальной безопасности Израиля с просьбой проверить ситуацию и привлечь к ответственности гражданина Кипра, который успешно на них зарабатывает.

Согласно израильским законам, за осквернение госсимвола Галкину* может грозить до 3 лет тюрьмы или штраф в размере до 15 тыс. долларов.

* Физлицо признано иноагентом в России.

