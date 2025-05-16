Netflix выпустит фильм Trainwreck в память о погибших в давке на концерте Скотта

На официальном сайте стримингового сервиса Netflix появилась информация о том, что планируется выход документального фильма Trainwreck: The Astroworld Tragedy в память о трагедии на фестивале Трэвиса Скотта, сообщает Сноб .

На сайте уже выложили трейлер к кинематографической новинке. Известно, что в фильме собраны интервью с очевидцами, кадры с сестра происшествия и материалы расследования.

Авторы взяли главную цель — восстановить хронологию случившегося и узнать причину такой давки на мероприятии 5 ноября 2021 года. Стоит напомнить, что в тот день погибло 10 человек, среди которых был девятилетний ребенок, еще 25 человек были госпитализированы прямо с фестиваля, а около 300 людей пострадали.

Более того, в появившемся в сети трейлере появились выжившие участники концерта, сотрудники скорой помощи и охраны.

На 10 июня планируется релиз фильма.