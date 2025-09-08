Нестерпимо болит голова: Алибасов экстренно обратился к врачам

Продюсер Бари Алибасов экстренно обратился к врачам из-за нестерпимой головной боли. Они определили, что это происходит из-за регулярного роста давления до «предельных значений», сообщает SHOT .

Алибасову назначили лечение, питание и запретили употреблять алкогольные напитки. Если он проигнорирует рекомендации врачей, может наступить слепота, инфаркт или инсульт. С подозрением на последний продюсер уже попадал в больницу в 2024 году.

Алибасов отметил, что у него все хорошо со здоровьем. Продюсер добавил, что ему уже больше 70 лет, но он до сих пор ходит.

«На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка», — сказал Алибасов.