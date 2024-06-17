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Несколько тематических направлений вошли в фестиваль «Усадьбы Москвы» в 2024 г

На фестивале «Усадьбы Москвы» в этом году открыты 40 площадок, где можно познакомиться с историей и традициями города, погрузившись в другие эпохи, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

С программами архитектурно-парковых ансамблей можно ознакомиться на сайте Russpass. Посетить мероприятия можно бесплатно, на некоторые нужна регистрация.

В 2024 году в программу мероприятия вошли несколько тематических направлений, среди них — «Усадебный кластер «Басманный» и «Городская дача». Гостям представят новые маршруты, тематические аудиоспектакли, лекции, викторины и концерты.

В саду им. Баумана 21 июня в 18:00 детская писательница и автор краеведческого проекта «Город наизнанку» Анна Меньшова (Хельга Патаки) прочитает лекцию «Басманный район XVIII века». Ее посвятят великосветским событиям прошлого, в том числе балам.

А в 20:00 состоится концерт «Московский бал». Прозвучат вальс и мазурка в исполнении оркестра «Русская классика».

22 июня в 19:30 всех желающих приглашают на лекцию на природе «Москва Михаила Лермонтова». Участникам исторического пикника расскажут о любимых скверах поэта, о его влюбленностях. Также прозвучат стихи Лермонтова.

В «Городскую дачу» вошли 6 усадеб, которые стали островками с атмосферой старинной московской дачи. На их территориях проведут пленэры и мастерские, садовую школа, танцы и игры на свежем воздухе.

Так, в музее-заповеднике «Коломенское» 19 июня в 16:00 состоится мастер-класс по каллиграфии, а 22 и 23 июня гости сыграют в городки, серсо, крокет, бадминтон и петанк.

В 20:00 в усадьбе князей Голицыных Влахернское-Кузьминки будет работать кинотеатр под открытым небом.