Некогда отдыхать: певица Елена Ваенга может потерять голос

У нее в планах только в сентябре — концерты в 20 городах страны. У Ваенги бывают трудности после каждого концерта, но петь под фонограмму она отказывается. С таким состоянием артистка планирует завершить весь тур с сентября 2025 года по март 2026 года.

«Обязательства не позволяют уйти и организовать отдых», — подчеркнул муж певицы.

Менеджмент Ваенги ищет варианты, чтобы не перегружать ее. Однако певицу также часто приглашают на частные мероприятия. За часовое шоу она берет 8 млн рублей плюс 1 млн рублей на команду из 17 человек. Саундчек у артистки длится 4 часа.

Скорая помощь ей пока не понадобилась. Однако при этом нет гарантии, что концерт состоится — все зависит от состояния Ваенги и ее усталости.