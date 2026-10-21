Небо, льды и крылья: в Химках открыли выставку о героях полярной авиации

Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина превратилась в штаб полярных исследователей. Здесь открылась выставка «К полюсам Земли», которая знакомит зрителей с летописью освоения Арктики и Антарктики. В основе экспозиции — почти 50 работ художницы Екатерины Люхиной, ставших иллюстрациями к интерактивной книге Алексея и Полины Белокрыс «Полярная авиация». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выставочное пространство передает атмосферу эпохи больших открытий: от первых полетов на воздушных шарах до современных беспилотников. Особую атмосферу создают экспонаты, предоставленные партнером проекта — Долгопрудненским историко‑художественным музеем. Среди них — детальная модель легендарного дирижабля «Осоавиахим» В‑6.

«Галерея имени Горшина в очередной раз доказывает, что является уникальной площадкой, способной объединять высокое искусство и глубокое просвещение. Эта выставка — настоящее погружение в мир мужества. Каждая иллюстрация Екатерины Люхиной буквально дышит холодом Арктики и в то же время согрета любовью к своей профессии», — отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

В торжественном открытии также приняли участие научный сотрудник Долгопрудненского музея Ирина Калашникова и путешественница, основатель кают‑компании «Мечтайте» Елена Губина. Елена, работавшая с легендарным капитаном Николаем Литау, поделилась опытом реальных морских и полярных походов.

«Символично, что в организации выставки участвует Долгопрудненский музей, ведь история наших городов тесно переплетена с развитием авиации и науки. Мы видим, как культурное сотрудничество Химок и Долгопрудного дает прекрасные плоды. Объединяя наши ресурсы и фонды, мы открываем для жителей новые горизонты знаний», — подчеркнул депутат Московской областной думы Николай Томашов.

Выставка «К полюсам Земли» в картинной галерее имени С. Н. Горшина продлится до 29 ноября. Посетители смогут не только увидеть картины, макеты и иллюстрации, но и познакомиться с книгой «Полярная авиация», в которой история освоения Севера представлена через объемные 3D‑конструкции и редкие архивные факты.