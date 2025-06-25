Не заработал 10 млн рублей: у рэпера Jah Khalib отменили 2 концерта в Москве

Два концерта рэпера Jah Khalib (Бахтияра Мамедова) отменили в Москве. За них музыкант должен был получить 10 млн рублей, сообщает Mash .

Первый концерт должен был пройти 10 июля в заведении Peach в Большом Саввинском переулке. Там ожидается летняя вечеринка, на которой выступят музыканты Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский и иные. Столики продавали по 40-80 тыс. рублей.

Jah Khalib должны были заплатить 5 млн рублей за выступление. Также организаторы обязались соблюсти условия райдера — купить воду, еду, стики, сигареты, халяльное мясо, а еще билеты для всех членов команды артиста.

Второе выступление Jah Khalib должно было пройти 11 июля на летнем фестивале. За него артисту планировали заплатить еще 5 млн рублей. Однако без лишнего шума выступить не удалось. Оба концерта были отменены. Причины не называются.

В апреле 2023 года рэпер в соцсетях поддержал Украину. Затем уверял, что такие посты не выкладывал.

После инцидента концерты артиста в Москве и Петербурге были отменены. Поползли слухи о запрете музыканта в России.