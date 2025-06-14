Не выдержало вес: пара туристов сломала кресло «Ван Гог» ради фото в музее Италии

Фото - © Скрин видео | В итальянском музее туристы сломали драгоценный экспонат в итальянском музее

сегодня в 18:30

Туристы сломали в музее Италии кресло «Ван Гог» с кристаллами Swarovski

Пара туристов ради памятного фото случайно сломала один из ценных экспонатов музея Палаццо Маффеи в итальянской Вероне, сообщается на странице учреждения в Facebook*.

Речь идет о кресле «Ван Гог» итальянского художника Николы Боллы, покрытый сотнями кристаллов Swarovski.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина ради фото не стал имитировать сидячую позу, а присел на край кресла. Под весом туриста экспонат сломался. После этого мужчина и женщина поспешили покинуть помещение.

Позднее в музее Палаццо Маффеи заявили, что сотрудникам удалось восстановить поврежденный экспонат.

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