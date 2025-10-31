Не менее 4 л элитного алкоголя: в Сеть попал райдер Лепса на свои концерты

Григорий Лепс заказывает не менее 4 л элитного алкоголя на свои концерты

Известный певец Григорий Лепс просит на свои концерты не менее 4 л элитного алкоголя. Это требование прописано в его райдере, сообщает Mash .

За невыполнение любого пункта из райдера Лепс может задержать выступление или и вовсе его отменить.

Согласно документу, музыкант требует у принимающей стороны оплатить ему авиабилеты, номер в пятизвездочном отеле. Также артисту нужен молчаливый местный водитель. Перевозить Лепса надо на Mercedes-Benz S222-223, GLS, BMW 7 или X7, Lexus LX, LS. Должна быть возможность курить в салоне.

Команда Лепса летит билетами эконом-класса. Также она селится в стандартных номерах.

Суточные исполнителя составляют 30 тыс. рублей, директора — 15 тыс. рублей, а команды — по 4 тыс. рублей. Гонорар певца — 15 млн рублей.

В гримерку Лепс просит принести элитное французское вино, виски 12-летней выдержки, воду, перекусы, сырые куриные яйца для голоса и другую еду. Также должно быть место для врача-фониатра. Он получает 5 тыс. рублей за концерт.

