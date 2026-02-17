Актер Павел Прилучный вспомнил начало отношений с его нынешней супругой Зепюр Брутян. Он признался, что после брака с актрисой Агатой Муцениеце вовсе не планировал жениться во второй раз, сообщает «Звездач» .

«У меня это второй брак, и поэтому я вообще никак не хотел жениться второй раз. Мы познакомились с Зипи, когда я еще был в отношениях (с Муцениеце — ред.), поэтому я ничего себе не мог позволить. Мы общались как продюсер и актриса», — рассказал Прилучный в «Шоу Воли».

При этом актер обращал внимание, как Брутян ведет себя с людьми, представлял, какой она будет дома. Он понимал, какая женщина ему нужна, а также сделал вывод, что это может быть армянка или казашка.

Через три дня после первого свидания Прилучный уже сделал предложение Брутян. Актриса призналась, что на тот момент подумала: все происходящее — шутка. Сейчас пара воспитывает сына Микаэля.

До этого Прилучный состоял в браке с Муцениеце почти 10 лет. У них двое детей — Тимофей и Мия. После развода они долгое время не могли найти общий язык. Сын жил с отцом, а дочь — с матерью. Сейчас отношения между бывшими супругами налаживаются. Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу и родила ребенка в новом браке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.