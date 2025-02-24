Не более 12 западных фильмов в год: кинорежиссер предложил ввести жесткие квоты

Кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший считает, что для западных фильмов необходимо ввести жесткие квоты. По его мнению, в России не должно выходить более 12 голливудских фильмов в год, сообщает Постньюс .

Возвращение американского и европейского кино в российские кинотеатры может стать губительным для отечественной киноиндустрии, заявил Герман-младший. Так он прокомментировал перспективу возобновления сотрудничества между российскими прокатными компаниями и зарубежными киностудиями после недавних переговоров между Москвой и Вашингтоном.

По мнению режиссера, к иностранному кино необходимо относиться так, как за рубежом относятся к российским фильмам, учитывая «непорядочное» поведение зарубежных кинопрокатчиков в последние годы.

«Они выкидывают, они бракуют наше кино, причем часто созданное без участия государства, хамят, врут постоянно, так что надо проучить их», — отметил он.

Отвечая на вопрос о сроках возможного возвращения западных фильмов на российские экраны и в онлайн-кинотеатры, Герман-младший заявил, что «это неизбежно произойдет, и это в любом случае будет частью какой-то сделки». Однако существуют препятствия.

«Начиная от того, что они сами себя запретили, заканчивая банковскими сложностями», — заявил режиссер.

Таким образом, все зависит от изменения отношений между государствами.

PR-директор онлайн-кинотеатра Okko, Артем Саргсян поделился, что готовность голливудских киностудий к переговорам свидетельствует об изменении их жесткой позиции. Однако эксперт уточнил, что сроки возвращения каталогов и новых премьер напрямую зависят от политической обстановки.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier сообщили, что сервис еще до введения санкций сотрудничал только с независимыми зарубежными киностудиями, в том числе из США и Европы. Это сотрудничество продолжилось вне зависимости от решения мейджоров покинуть российский рынок. Также было отмечено, что около 90% аудитории Premier предпочитает именно отечественный контент.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин выразил уверенность в том, что российские зрители будут рады возвращению голливудских киностудий, поскольку многие франшизы и сериалы пользовались популярностью в РФ. Он подчеркнул, что уход киностудий был инициирован ими самими, а не вызван санкциями или нормативными ограничениями. Поэтому сейчас ничто не препятствует их возвращению, особенно учитывая, что мелкие студии продолжают легально работать в рамках лицензионных соглашений.