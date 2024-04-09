Названы сроки завершения реставрации ограды Юсуповского дворца в Петербурге

В Санкт-Петербурге ведется реставрация ограды Юсуповского дворца. Работы планируется завершить летом 2024 года, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на замгендиректора «Реставрационной мастерской „Наследие“ Христину Шумилову.

Ворота, как и прочие секции ограды, намерены перекрасить в темно-серый цвет. Специалисты также уже отреставрировали каменный цоколь — именно на нем стоят секции ограды и столбы.

«Думаю, что большое влияние на состояние ограды оказал и антропогенный фактор: отломанные элементы, деформации металла, граффити, разбитые бутылки, окурки и прочее, и прочее», — отметили в мастерской.

Ограду Юсуповского дворца на Садовой улице демонтировали осенью 2022 года.