Названы подробности госпитализации звезды «Калины красной» Федосеевой-Шукшиной

сегодня в 13:02

Госпитализация народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной была плановой, а не экстренной, утверждает ее дочь Ольга Шукшина. По ее словам, со здоровьем у 87-летней актрисы все стабильно настолько, насколько позволяет возраст, сообщает 360.ru .

Дочь звезды фильма «Калина красная» также опровергла сообщения прессы об ухудшении здоровья артистки. По словам Шукшиной, ее мать «с удовольствием» проходит обследование и находится в отдельной платной палате.

«Ничего из того, что написали, нет. Проходит плановый чекап. Направление на тщательное обследование дали после ежегодной диспансеризации», — пояснила наследница советской кинозвезды.

Ранее ряд новостных Telegram-каналов утверждал, что утром 10 октября Федосееву-Шукшину экстренно доставили в больницу из-за острых болей в сердце.

