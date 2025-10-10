Названы подробности госпитализации звезды «Калины красной» Федосеевой-Шукшиной
Фото - © кадр из фильма "Калина красная"
Госпитализация народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной была плановой, а не экстренной, утверждает ее дочь Ольга Шукшина. По ее словам, со здоровьем у 87-летней актрисы все стабильно настолько, насколько позволяет возраст, сообщает 360.ru.
Дочь звезды фильма «Калина красная» также опровергла сообщения прессы об ухудшении здоровья артистки. По словам Шукшиной, ее мать «с удовольствием» проходит обследование и находится в отдельной платной палате.
«Ничего из того, что написали, нет. Проходит плановый чекап. Направление на тщательное обследование дали после ежегодной диспансеризации», — пояснила наследница советской кинозвезды.
Ранее ряд новостных Telegram-каналов утверждал, что утром 10 октября Федосееву-Шукшину экстренно доставили в больницу из-за острых болей в сердце.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.