Названы победители суперфинала детского творческого конкурса «Стартуем к звездам!»

В этом году конкурс приурочен к Году единства народов России и 65‑летию первого полета в космос Ю. А. Гагарина.

В начале гала‑концерта ко всем собравшимся с приветственным словом от Главного командования обратился начальник Центрального офицерского клуба Воздушно‑космических сил (ЦОК ВКС), заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Сергеевич Лужбин.

В этом году в конкурсе приняли участие финалисты от 6 до 18 лет в двух возрастных категориях и в четырех номинациях: «Вокальное направление искусства», «Хореографическое направление искусства», «Инструментальное направление искусства» и «Художественно‑театральное направление искусства».

С января по март жюри оценивало присланные музыкальные видеоработы. В феврале проходили полуфинальные выступления, победители которых, согласно решению жюри, вышли в финал, где боролись за Гран‑при ипервенство в конкурсных номинациях для солистов и музыкальныхколлективов. В этом году более 500 конкурсантов представили Москву иСанкт‑Петербург, Амурскую, Челябинскую, Смоленскую, Тверскую, Московскую, Ростовскую, Костромскую области и др.

Результаты конкурса:

Специальный приз «Взлет»

Хореографический коллектив «Умнички» (руководитель — Наталья Владимировна Шостак), г. Москва.

Приз зрительских симпатий

Образцовый самодеятельный коллектив — вокальный ансамбль «Молодая гвардия» (руководитель — Татьяна Александровна Карпенко) и Образцовый самодеятельный коллектив «Танцевальный ансамбль ТвСВУ» (руководитель — Анастасия Александровна Гоз), ФГКОУ «Тверское суворовское военное ордена Почета училище Минобороны России», г. Тверь.

Лучший номер, посвященный Году единства народов России

Центр хореографического искусства «Калейдоскоп» (руководитель — Юлия Толпыго), Смоленская область, г. Гагарин.

Лучший номер, посвященный 65‑летию первого полета в космос Ю. А. Гагарина

Танцевальный коллектив «Уличный балет» (руководитель — Яна Мищенко), ФГКУ КиИ «93 Дом культуры Российской Армии» Минобороны России, Московская область, г. Ногинск‑9.

Гран‑при (в категории 6–12 лет)

Датов Артем, г. Москва.

Гран‑при (в категории 13–18 лет)

Ансамбль ложкарей «Задоринка» (руководитель — Елена Валериевна Галкина), МБУ ДО «Домодедовская детская школа искусств», Московская область, г. Домодедово.

Гран‑при (в категории 13–18 лет)

Московский городской творческий коллектив. Ансамбль гусляров «Веселый перезвон» (руководитель — Анастасия Андреевна Кубарева), ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино», г. Москва.

Гран‑при (в категории 13–18 лет)

Юнармейский отряд имени Героя России Т. А. Апакидзе (педагог — автор и режиссер‑постановщик Марина Викторовна Аксенова), ГБОУ Школа № 1383, г. Москва.

«Культурные проекты такого уровня — это не просто творческий смотр, а инструмент формирования социального капитала. Когда ребенок из небольшого региона получает шанс выступить на большой столичной сцене, это меняет его траекторию развития и восприятие собственных возможностей в масштабах страны», — поделился впечатлениями о конкурсе актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Игоревна Кабо.

Ведущими финала конкурса в этот вечер стали лауреаты международных и всероссийских конкурсов Егор Ермолаев и Алина Шемонаева.

Традиционно работа и результаты конкурса широко освещаются федеральными и региональными СМИ.