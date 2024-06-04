Названы имена хедлайнеров этнического «Сабантуя» в Люберцах

Стали известны имена хедлайнеров предстоящего этнического мероприятия «Сабантуй», которое пройдет 15 июня в Люберцах. Для гостей выступят Саида Мухаметзянова, Гульназ Шакирова, Бахтавар, Аслан Гусейнов, Мунир Рахмаев, Вилена Хикматуллина и Ифтихор, сообщает пресс-служба фестиваля.

Мухаметзянова — участница музыкального проекта «Голос. Дети», а также шоу «Голос» в Узбекистане. На мероприятии она представит родной город Казань и споет песни на татарском языке.

Шакирова — хип-хоп исполнительница, известная под псевдонимом «Дышать». Она исполнит свой хит «ТыпырДатып» и покажет гостям, как может звучать татарская музыка в новом амплуа.

Гусейнов, известный как Aslan, — это кавказский и российский исполнитель хитов «Знаю, знаю», «Где ты, милая», «Коджари» и т. д. Бахтавар исполняет ритмичные восточные композиции. Слушатель знает его по песням «Звезда Тик-Ток» и «Татарка».

Рахмаев — певец татарской эстрады. Харизматичный артист на фестивале представит Буинский район. Хикматуллина — также участница шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Она исполнит песни собственного сочинения.

Ифтихор — первый комедийный битбоксер в России. Он является победителем многих всероссийских баттлов по битбоксу. Прямо во время фестиваля он создаст мини-трек из голосов гостей.

«Сабантуй» состоится в Центральном парке Люберец. Он стартует 15 июня в 10:00 и продлится до 22:00. Вход на мероприятие свободный.

На фестивале также запланированы работа татарского подворья, спортивные состязания, дегустация медового чак-чака и татарского чая. В рамках «Сабантуя» состоится Мегаквест, где разыграют 500 призов. Детям тоже не будет скучно — для них подготовили активности на малой сцене.

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