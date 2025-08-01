Названы 5 интересных событий, которые можно посетить в Москве 2 и 3 августа

Викторины и квесты пройдут на столичной ВДНХ в честь 86-летия выставки

На первые выходные августа в Москве подготовили пять интересных шоу, фестивалей и культурных событий. Там посетителей ждут изучение виртуальных миров, мотофристайл и другие активности, сообщает « ФедералПресс ».

Первое событие — день рождения ВДНХ: выставке исполняется 86 лет. 2 и 3 августа с 10:00 до 20:00 в павильоне «Умный город» будут проходить викторины, квесты и экскурсии по цифровым копиям основных помещений.

С 1 августа по 14 сентября в Москве проходит крупный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». В рамках него представлены 11 локаций по всему городу. Посетителям предложат VR-технологии, 3D-голограммы, мультимедийные инсталляции и AR.

Третье событие — «Ночной велофестиваль». Он пройдет в Москве 2 августа. В первый раз заезд устроят по Садовому кольцу. Фестивальный городок запустят на Зубовской площади в 20:00. Заезды стартуют в 21:00, 22:00 и 23:00.

Четвертое интересное событие — «Ночь московского спорта» 2 августа. Вечернюю программу организовали на 17 площадках в центре Москвы. Гости смогут посетить около 100 тренировок, батлов, встреч с известными спортсменами, флеш-турниров и показательных выступлений.

Пятое событие — 2 августа на крыше универмага «Цветной» ожидается концерт симфонической музыки из известных фильмов. Будут саундтреки из «Шерлока», «Агента 007», «Звездных воин» и других кинокартин.