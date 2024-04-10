Названого внука Аллы Пугачевой поручили воспитывать чужим людям

В месяц на воспитание ребенка водитель получает примерно 200 тыс. рублей.

Несколько лет назад Пугачева оформила опекунство над внуком своего покойного брата. Ребенок родился в 2011 году, его назвали в честь деда. Биологическим отцом мальчика является родной племянник артистки Влад. С подросткового возраста в его жизни были алкоголь, а потом и наркотики.

Материально Алла Борисовна помогала племяннику В 29 лет мужчина стал инвалидом — пытаясь сделать укол наркотика в ногу, попал в нерв. У мужчины отнялись ноги, стали плохо работать руки. Жена племянника примадонны позже впала в кому. Пугачевой пришлось оформить опеку над названым внуком, а его отца отправить на лечение в Израиль.