Названа причина смерти звезды «Зачарованных» Джулиана Макмэхона

Практически через неделю после смерти актера из «Зачарованных» Джулиана Макмэхона названа официальная причина его кончины. Как и предполагали СМИ, мужчину погубила онкология, с которой он боролся долгие годы, сообщает Super.ru со ссылкой на материал RadarOnline.

Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас в американской Флориде рассказало, что Макмэхон умер от метастазов в легких. Они появились из-за злокачественных опухолей в шее и голове.

Таким образом, Макмэхон скончался 5 июля по естественным причинам. Его труп кремировали.

О смерти Макмэхона рассказала его жена Келли. Она отметила, что мужчина «скончался мирно».