Названа причина смерти актера из «Полицейского с Рублевки» Андрея Бура

Российский актер Андрей Бур (настоящая фамилия — Бурычев), известный по ролям в 50 фильмах и сериалах, включая «Полицейского с Рублевки», ушел из жизни в 46 лет. Его брат Олег рассказал, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает aif.ru .

«Врачи скорой помощи утвердили, что, по всем признакам, был тромб», — подчеркнул он.

Олег также сообщил, что Андрей Бур скончался 16 января, после обнаружения тело было отправлено в судебный морг. Церемония прощания с актером состоялась 20 января.

Андрей Бурычев родился в Москве 25 октября 1979 года. Он получил актерское образование и выступал на сцене драматического театра-студии «Образ».

За свою карьеру он принял участие примерно в 50 кинопроектах, преимущественно в эпизодических ролях. Дебют Бурычева в кино состоялся в 2014 году, когда он исполнил роль байкера в сериале «Дело Батагами».

Зрители также могли видеть Бура в таких известных сериалах, как «Ивановы-Ивановы», «Доктор Рихтер», «СашаТаня», «Мент в законе», «Полицейский с Рублевки», «Реальные пацаны» и многих других.

