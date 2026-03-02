Названа причина смерти актера из «Ментовских войн» Зеланда

Российский актер Арвид Зеланд, известный зрителям по своим ролям в телесериалах «Ментовские войны», «Невский» и других, ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Эту информацию подтвердили близкие артиста, сообщает aif.ru .

Зеланд скончался 1 марта 2026 года в возрасте 58 лет.

«У него была онкология», — сообщила собеседница издания. Актер долгое время боролся с недугом.

Арвид Зеланд родился 29 августа 1967 года. Актерское образование он получил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств — РГИСИ), который окончил в 1989 году.

С 2006 года Зеланд совмещал актерскую деятельность с педагогической в РГИСИ, а в 2025 году занял пост первого проректора по учебной работе.

Кроме того, Арвид Михайлович на протяжении нескольких лет возглавлял Национальный театр Республики Карелия как художественный руководитель, а также преподавал в Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. Ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Республики Карелия.

Зеланд исполнил роли в десяти фильмах и сериалах, включая «Морские дьяволы», «Невский» и «Ментовские войны». Его последнее появление на экране состоялось в 2023 году.

