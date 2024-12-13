Научные кружки на базе библиотек работают для ребят в Подмосковье

В подмосковных библиотеках работают научные кружки в рамках направления «Умней в библиотеке», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На занятиях и мастер-классах, проходящих в кружках при библиотеках, дети проводят опыты, изучают законы физики и химии, а также азы других наук.

В Электростали открыт кружок «Нескучная наука». В Химках работает курс «История Земли. Палеонтология», в Мытищах — «Юный исследователь». Одинцовская библиотека N1 предлагает ребятам узнать, что такое футурология, перенестись в будущее и провести фантастические опыты.

Особенной популярностью у юных читателей пользуются кружки по робототехнике. Таких кружков в подмосковных библиотеках порядка 100. Также в подмосковных библиотеках работают курсы по изучению иностранных языков.

Больше информации о работе кружков и студий в библиотеках, а также расписание занятий есть в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.