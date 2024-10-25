Научно-просветительский лекторий «История.РФ» прошел в Коломне

сегодня в 12:45

В Коломне провели Научно-просветительский лекторий «История.РФ», который посвятили теме меценатства и деятельности известных русских промышленников, внесших огромный вклад в развитие России, передает корреспондент РИАМО.

Особое внимание в ходе мероприятия удостоился Петр Губонин, которого принято называть «отцом русских железных дорог».

«Он (лекторий — ред.) проходит в Коломне, так как Коломна тесно связана с фамилиями таких известных благотворителей, как род Бибиковых, Губониных, Струве. Коломна — это город трудовой и предпринимательской доблести», — сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Он также поблагодарил историков и популяризаторов науки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.