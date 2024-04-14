Наталья Орейро уехала из России, куда приезжала для съемок

Актриса Наталья Орейро уехала из РФ, поскольку съемки ее сцен в фильме «Письмо к Деду Морозу» закончились. Картину снимают в Подмосковье, сообщает Mash .

Последние сцены с актрисой сняли в усадьбе Ивановское в Подольске. На протяжении почти месяца территория была огорожена, людей внутрь не пускали. Помимо этого, после теракта в «Крокус Сити Холле» режим работы изменился, сцены актеров стали длиннее, съемки завершили досрочно.

Также сама Орейро отменила поездки по России. В своих социальных сетях актриса поддержала пострадавших в трагедии.

Наталья Орейро приехала в столицу 18 марта для съемок в эпизоде фильма, где на Новый год исполняется желание главного героя.