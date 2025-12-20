Наталья Фриске перестала скрывать супруга: им оказался блогер, похожий на ее отца

сегодня в 17:24

39-летняя звезда соцсетей Наталья Фриске опубликовала первое совместное фото с мужем, им оказался блогер Ислям Малеков, сообщает «СтарХит» .

Фриске находится на седьмом небе от счастья, ведь муж буквально заменил отца ее трехлетней дочери Луне.

«Кто там интересовался моим мужем — вот вам, пожалуйста. Любуйтесь!» — подписала фото блогер.

Подписчики Фриске пожелали ей счастья и посчитали, что ее муж очень похож на ее отца.

Фриске и Малеков не делали пышного свадебного торжества. Они скромно расписались в МФЦ. Также поклонникам остается только догадываться, где и как супруги познакомились.

