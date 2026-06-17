Наталья Бубнова рассказала о детстве Людмилы Вербицкой

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения ректора и президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой. Младшая сестра Наталья Бубнова рассказала о ее детстве после ареста отца по «Ленинградскому делу», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Людмила Вербицкая родилась в семье секретаря Ленгорсовета Алексея Бубнова. Наталья Бубнова вспоминала, что в 1949 году отца арестовали при семье. В октябре 1950 года его расстреляли, а в 1954 году реабилитировали.

После ареста мать этапировали в Тайшетский лагерь. 14-летнюю Людмилу отправили в детскую трудовую исправительную колонию во Львов, где начальница добилась для нее права ходить в городскую школу. В 1953 году Вербицкая поступила во Львовский государственный университет на русскую филологию.

«Вот такой сюжет. Так она и стала главным русистом планеты», — сказала Наталья Бубнова.

После реабилитации отца семья вернулась в Ленинград, а Вербицкая перевелась на филологический факультет Ленинградского университета. Позже она стала ректором СПбГУ и создала там медицинский факультет, где Наталья Бубнова преподает с 1995 года.

Сегодня на филологическом факультете СПбГУ откроют памятную доску Вербицкой. В Петроградском районе появится бульвар ее имени.

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