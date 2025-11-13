Наталия Орейро рассказала о съемках в новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»

Орейро о комедии «Письмо Деду Морозу»: для меня очень важно национальное кино

В многофункциональном зале «Горький Холл» на киностудии им. Горького при поддержке телеканала RT прошел пресс-джанкет, посвященный новогодней комедии «Письмо Деду Морозу». В мероприятии участвовали актеры Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова и режиссер Кирилл Кузин. Кроме того, прошла онлайн-трансляция с актрисой Наталией Орейро, исполнившей одну из главных ролей.

Ведущим пресс-джанкета выступил корреспондент RT en Español Семен Сендеров.

Орейро присоединилась к мероприятию из Аргентины по видеосвязи. Она исполнила песню на русском языке, поделилась впечатлениями о съемочном процессе и работе с российскими актерами, а также выразила свое восхищение тем, что в России особенно ценят свои традиции.

«Для меня очень важно национальное кино. Важно, что вы сохраняете свои традиции, снимаете фильмы, основанные на своих традициях. Когда вы будете меня приглашать участвовать в ваших историях, я всегда буду очень благодарна», — подчеркнула Орейро.

«Мы так рады, что мы добираемся потихонечку до зрителя… Для нас сейчас праздничная пора», — отметила Асмус.

Актриса рассказала, что впервые участвовала в создании сказочного фильма.

«Снимали мы года полтора назад в Москве, Подмосковье, Карелии, Питере… Это то редкое счастье съемок в фильме, в котором большинство твоих партнеров — анимационные персонажи. Этим может похвастаться редкий фильм, это было как большой аттракцион», — поделилась она.

Выход комедии «Письмо Деду Морозу» в прокат запланирован на 27 ноября.

