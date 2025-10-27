Нарциссический характер: стало известно, как удалось обмануть Долину с жильем

Певица Лариса Долина продала квартиру за 112 млн рублей, после чего передала материальные средства аферистам. Приобретатели перед сделкой просили проверить исполнительницу у психиатра, но она отказалась, аргументировав это званием народной артистки. Подробности обмана пенсионерки раскрыла Baza со ссылкой на результаты судебных экспертиз по резонансному делу.

В соответствии с заключениями экспертов, у Долиной, предположительно, есть черты нарциссического и истерического личностных радикалов. То есть она может вести себя слишком самоуверенно, самонадеянно. Также артистка не признает своих слабостей, является легко внушаемой. Еще у певицы проявляется невнимательность по отношению к деталям из-за плотного графика, а также недостатка времени. Помимо этого, у нее есть «образ мышления наивного оптимиста», «выраженные ценности безопасности».

Как обманывали исполнительницу

Мошенники «обрабатывали» Долину с помощью разнообразных методов. Сначала они собрали информацию об артистке из открытых источников. После этого совершали «пристрелочные» звонки. Затем придумали легенду для обмана.

После этого в ход пошли эмоциональные качели, сопровождавшиеся социальной изоляцией. Еще у певицы вызвали гнев.

Аферисты имели актерские таланты. На первом этапе они запугали Долину, потом изолировали от общения с родственниками и близкими. После этого задействовали классическую схему «спасения материальных средств Росфинмониторингом».

Айтишница Полина Лурье, которая приобрела квартиру Долиной, отметила, что подозрительного во время сделки ничего не происходило. Певица рассказывала, что хочет приобрести жилье побольше, хотя недвижимость и так была большая — пять комнат, общая площадь — 236 кв. м.

Во время подписания документов Долина не покидала комнату. Она ни с кем посторонним не разговаривала.

Риелтор Лурье просила у Долиной справки от нарколога и психиатра. Однако певица сказала, что она народная артистка, а значит об экспертизах не может идти и речи.

Передавать средства мошенникам, представившимся сотрудниками Росфинмониторинга, помогал ассистент Долиной. Однако он не смог остановить артистку, потому что боялся с ней спорить.

Результат экспертизы

По результатам экспертизы выяснилось, что Долина не была под гипнозом, но оказалась под серьезным психологическим воздействием. Она не понимала, что делает, в момент, когда была вовлечена в схему.

Долину «обрабатывали» с помощью фото, видеозвонков, интонаций и тембра голоса. Артистка знала о подобных схемах мошенничества, но справиться с аферистами у нее не получилось.

В результате суд оставил квартиру Долиной. Покупательница осталась без жилья и 112 млн рублей.

