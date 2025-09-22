Народный коллектив из Лобни стал лауреатом областного фестиваля

20 сентября коллектив «Ансамбль народной песни «Тынды-Рынды» лобненского ДК «Чайка» принял участие в IX Московском областном фестивале-конкурсе народного творчества «Ашукино-ФЭСТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии участвовали более 750 исполнителей из 28 муниципальных образований Подмосковья. В программе фестиваля: конкурс лучших творческих коллективов, мастер-классы от профессионалов, интерактивные площадки, тематические фотозоны и развлекательная программа.

По результатам конкурса лобненский коллектив добился высоких результатов. В номинации «хоры» ансамбль«Тынды-Рынды» завоевал Гран-при. В номинации «соло»: лауреатом 1 степени стала Варвара Михайлова (возрастная категория 16+), лауреатом 3 степени — Степан Посудевский (возрастная категория 12-15 лет).

ДК «Чайка» работает в Лобне по адресу: ул. Дружбы, 3. Здесь регулярно проводятся культурные и развлекательные мероприятия для жителей города, также ДК является одной из основных площадок при проведении значимых общегородских событий.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.