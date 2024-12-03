Коллектив из Дмитровского округа стал лауреатом областного конкурса исполнителей

Конкурс проводился при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. В нем приняли участие 46 талантливых исполнителей — хоровые коллективы, ансамбли и солисты — из 16 муниципальных образований Подмосковья.

Это достижение подтверждает высокий уровень мастерства и творческого потенциала нашего коллектива. Хор русской песни имени Бориса Лямина продемонстрировал великолепное исполнение народных песен, что было высоко оценено жюри конкурса.

«Выражаем искреннюю признательность всем участникам этого конкурса и благодарим их за преданность искусству! Мы гордимся нашими талантливыми исполнителями и желаем им дальнейших творческих успехов и новых побед!» — прокомментировала Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.