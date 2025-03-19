19 марта народная артистка РФ Надежда Бабкина празднует свое 75-летие, ее песни очень популярны, певицу знают и любят в том числе за пределами России, сообщает Ura.ru .

Ее карьера в музыке началась в 1974 году, когда певица создала ансамбль «Русская песня». Сначала это была небольшая женская группа, состоящая из шести человек, а потом к коллективу присоединились мужчины.

Вскоре ансамбль Бабкиной стал самостоятельным при «Москонцерте». В 1980-х годах вокруг «Русской песни» создали Московский фольклорный центр, он в 2000 году превратился в Московский государственный академический театр «Русская песня».

Бабкина была замужем один раз за барабанщиком группы «Самоцветы» Владимиром Заседателевым. Они прожили 17 лет, но брак распался из-за измены мужа. В браке певица родила сына Даниила.

После развода артистка долгое время встречалась с певцом Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. А в 2023 году стали появляться слухи о разрыве пары и о новом молодом и «очень-очень красивом» поклоннике Бабкиной. Сама певица также призналась, что между ней и ее подчиненным завязались близкие отношения.

Также в СМИ писали о конфликте Бабкиной с другой исполнительницей народных песен Надеждой Кадышевой. Были и резкие высказывания. Но позднее певицы стали появляться вместе, и ссора исчерпалась.

Бабкина часто получает комплименты по поводу внешности. Но сама предпочитала не комментировать предположения о вмешательстве косметологов и хирургов. Она призналась, что в 2019 году сделала круговую подтяжку лица, после которой долго восстанавливалась.

Кроме того, она считает, что известным личностям необходимо «делать» себя, так как зритель не любит увядания, ему нужна вечная молодость. Главное — найти «своего» врача.

СМИ иногда пишут о состоянии здоровья Бабкиной. Так, весной 2020 года ее срочно госпитализировали, она была в медикаментозной коме. У артистки медики выявили обширную двустороннюю пневмонию и подключили ее к аппарату ИВЛ.

В конце 2023 года Бабкиной стало плохо на съемках, но она не потеряла сознание. Концертный директор Сергей Горох рассказывал, что после недомогания она продолжила выступление и затем ушла домой отдыхать.

Сейчас певица реже появляется на ТВ, но продолжает делать разные проекты. Например, в 2024 году на НТВ стартовала программа «Прошу, прости!», где она была ведущей. Еще Бабкина вернулась на экран в качестве актрисы, сыграв в сериале «Многодетство».