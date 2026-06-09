Награждены победители VIII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине»

6 июня в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей VIII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине», объединившая на одной площадке талантливых школьников и студентов из разных регионов России и зарубежных стран. Конкурс подарил возможность молодым дарованиям поделиться интересными фактами из истории и культуры своей малой родины, сообщает пресс-служба организаторов.

Гостями торжественного мероприятия стали известные государственные и общественные деятели, сенаторы и министры, дипломаты, руководители ведущих российских вузов, СМИ, организаций патриотического воспитания молодежи, представители культурной интеллигенции и деловых кругов.

С приветственным словом к гостям церемонии и зрителям телетрансляции обратилась заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева.

«Благодаря конкурсу мы узнаем новые моменты, новые просторы, новых людей, узнаем об истории нашего Отечества и Отечества того человека, который пишет о нем. За каждой работой стоит ребенок: кто-тоделает это неосознанно, а кто-то целенаправленно идет к победе. Но каждая из этих работ очень важна и очень нужна», — сказала Писарева.

Значимость диалога культур в современном мире подчеркнула директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Елена Галактионова.

«Тот язык, который использовали участники, рассказывая о своей малой и большой родине, действительно понятен каждому и не нуждается в переводе. Доброе отношение к своей и к зарубежным культурам, равноправный, заинтересованный диалог — это именно те подходы, которые транслирует Россия в мировом гуманитарном пространстве. Культура во все времена служила способом разрешения противоречий, в том числе непримиримых. Мы как страна продолжим отстаивать эти позиции и, если нужно, напоминать другим, что их следует придерживаться во благо всего человечества», — прокомментировала Галактионова.

Заместитель директора НЦ «Россия», организатор церемонии Анастасия Звягина обратилась к юным лауреатам и победителям специальной номинации от Национального центра «Россия» «Добрые дела — Родине».

«У Национального центра „Россия“ и конкурса „Расскажи миру о своей Родине“ общие цели. Мы все вместе признаемся ей в любви, гордимся прошлым и настоящим, уверенно смотрим в будущее. И это возможно благодаря тому, что дети по всему миру искренне говорят о своей Родине. Несмотря на то, что они еще маленькие, ребята уже самые настоящие народные дипломаты. Победители в нашей специальной номинации сделали очень большое дело — собрали две тонны макулатуры, сохранили жизнь деревьям и на полученные средства купили необходимое для наших бойцов в зоне специальной военной операции. Ребята, мы вами гордимся», — сказала Звягина.

Почетных гостей, победителей и лауреатов спецноминаций Конкурса, приехавших на церемонию, поприветствовала организатор конкурса Екатерина Аверкиева, президент АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи».

«Особенно трогательно, что многие зарубежные участники в своих работах рассказывают о связи своей Родины с Россией. Через искренние детские истории мы видим, насколько глубокий и созидательный след наша страна оставляет в мире. Во все времена куда бы ни приходили русские люди, они строят — школы, дороги, храмы, атомные станции, защищают, помогают, делятся знаниями и культурой. Но мы скромная нация. Мы совершаем добрые дела не ради славы, а потому что считаем это своим долгом. Конкурс „Расскажи миру о своей Родине“ помогает увидеть и сохранить эти живые человеческие связи, рассказать миру о России и нашем искреннем стремлении к дружбе и сотрудничеству. Я верю, что благодаря этому проекту голос России будет звучать еще яснее, а память о том добре, которое объединяет людей разных стран и поколений, будет жить и передаваться дальше», — сказала Екатерина Аверкиева.

В своих конкурсных работах участники из России рассказывали о Родине, а иностранцы — о своих родных государствах и их тесных связях и дружбе с нашей страной, а также общих исторических, духовных, культурных, технологических, научных и иных ценностях.

Победителями и лауреатами стали 62 юных представителя 22 российских регионов и 18 зарубежных стран. Всего на конкурс было подано более 8 тысяч работ от представителей всех 89 регионов России и 66 зарубежных стран. Совокупный охват вовлеченных в проект детей, их творческих наставников, преподавателей и экспертов превысил 110 тысяч.