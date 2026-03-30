Надин Серовски перенесла операцию в Таиланде

31-летняя Надин Серовски рассказала подписчикам, что вместо празднования дня рождения дочери оказалась в больнице с аппендицитом. По словам блогера, боль была настолько сильной, что она потеряла сознание.

Серовски призналась, что переживает из-за лечения в незнакомой стране и не уверена в итогах операции. Она опасается, что в будущем могут потребоваться дополнительные медицинские вмешательства.

«Вместо празднования дня рождения дочери я оказалась на операционном столе. Аппендицит… Разрывался он или просто воспалился, выясним от доктора, это два принципиально разных случая. И ко всему прочему, это произошло в Таиланде — стране, где я не знакома с медицинской системой, и это очень пугает. Просто страшно. Вчера я испытывала, казалось, предсмертные ощущения, и боль была такой нестерпимой, что я потеряла сознание. Надеюсь, что все уладится наилучшим и наиболее безболезненным образом, и что у меня будет возможность поделиться положительным опытом, чтобы предостеречь тех, кто может оказаться в подобной ситуации. С этим может столкнуться каждый. Хочется обратиться ко всем: берегите свое здоровье. Лично я сильно нервничаю, переживаю и мысленно беспокойно обдумываю ситуацию. Все происходит из-за нервов, стресса и напряженного состояния тела», — написала Надин в своем блоге.

Подписчики поддержали блогера и пожелали скорейшего восстановления.

