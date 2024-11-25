Надежда Бабкина поделилась секретом своей молодости

Надежда Бабкина продолжает удивлять своих поклонников не только своим мощным голосом, но и потрясающей внешностью. На недавнем праздничном концерте «Ода матери» в Кремле 74-летняя артистка произвела впечатление на зрителей, сообщает сайт MK.Ru .

В этот вечер она была в отличном настроении, активно общалась с коллегами и не скрывала улыбки.

Один из оперных певцов отметил, что звезда старается поддерживать высокую планку, на что Бабкина ответила, что это важно. За кулисами к ней подошли дети, желающие сфотографироваться, и певица с радостью соглашалась, особенно когда они говорили на литературном русском.

Присутствующие заметили, что Надежда Георгиевна выглядит еще моложе, на ее лице почти нет морщин. Корреспонденты поинтересовались секретом ее молодости.

«Природа-матушка помогла и мама», — отметила Надежда.

Бабкина также поделилась, что поддерживает себя в форме, спит немного и предпочитает короткие перерывы на еду. Она считает, что 8 часов сна — это слишком много, а 9 — настоящий подарок.